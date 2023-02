தளபதி 67 டீம்.. விமானத்தில் பறக்கும் வீடியோவே ரிலீஸ்.. ஏஜென்ட் டினா இருக்காங்க கவனிச்சீங்களா!

சென்னை: நடிகர் விஜய் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார் என்றாலே எப்படியாவது காட்சிகளும் தகவல்களும் லீக் ஆகிவிடும். இந்நிலையில், அந்த வேலையை தயாரிப்பு தரப்பே அதிகாரப்பூர்வமாக செய்து விஜய் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி வருவதாகவே தெரிகிறது.

அப்டேட் வேணுமா அப்டேட் இருக்கு என தொடர்ந்து ரசிகர்கள் திக்குமுக்காடும் அளவுக்கு அப்டேட்களை செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டூடியோ வெளியிட்டு தளபதி ஃபேன் பாய் என்பதை மணிக்கு ஒரு முறை நிரூபித்து வருகிறது.

சமீபத்தில், ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் விஜய், த்ரிஷா, பிரியா ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் சென்ற தகவல்கள் லீக் ஆன நிலையில், இந்தாங்க முழு வீடியோவையே பாருங்க என அதிகாரப்பூர்வமாகவே காஷ்மீருக்கு பயணப்பட்ட விமான வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

கமல் கொடுத்த மெகா ஆஃபர்... கண்டுகொள்ளாத விஜய்... வருத்தத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ்?

English summary

Thalapathy 67 crew flying in Spice Jet video out now, fans spotted Agent Tina also leads to LCU confirmations. Actor Vijay, Trisha and Lokesh Kanagaraj in a very happy mood in that video.