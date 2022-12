சூப்பர்டா.. அவரும் நம்ம நண்பர் தான.. ரெண்டு படமும் ஓடும்.. துணிவு பற்றி விஜய் பேச்சு.. ஷாம் பேட்டி!

சென்னை: பொங்கலுக்கு துணிவு படம் போட்டியாக ரிலீஸ் ஆவது குறித்து கேட்டபோது தன்னிடம் நடிகர் விஜய் சொன்ன விஷயத்தை சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார் நடிகர் ஷாம்.

இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா, ஷாம், பிரகாஷ் ராஜ், சரத்குமார், குஷ்பு, சங்கீதா, பிக் பாஸ் சம்யுக்தா உள்ளிட்ட பலர் வாரிசு படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

வரும் பொங்கல் 2023க்கு விஜய்யின் வாரிசு மற்றும் அஜித்தின் துணிவு படங்கள் மோத உள்ள நிலையில், அதுதொடர்பான நடிகர் விஜய்யின் பார்வை எப்படி உள்ளது என தனது லேட்டஸ்ட் பேட்டியில் கூறியுள்ளார் நடிகர் ஷாம்.

அஜித்துக்கு பிடிச்ச அந்த சீனையே வைக்கலயா.. துணிவு இயக்குநரை துவைத்து எடுக்கும் நெட்டிசன்கள்!

English summary

Thalapathy Vijay cool reply to Actor Shaam about Varisu vs Thunivu clash. Actor Shaam recently reveals about this in a interview engages fans very much. Vijay and Ajith ready to see a healthy competition on Pongal 2023.