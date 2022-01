தளபதி விஜய்யையே மெர்சலாக்கிய ராஜுவின் கண்கள்.. பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னர் சொன்ன சூப்பர் சீக்ரெட்!

சென்னை: வளரும் திறமையாளர்களை ஊக்குவிப்பதில் தளபதி விஜய்க்கு நிகர் அவர் தான் என்றே சொல்ல வேண்டும்.

பீஸ்ட் படப்பிடிப்பில் நடிகர் விஜய்யை சந்தித்த ராஜு ஜெயமோகனை ஸ்பெஷலாக விஜய் பாராட்டியது குறித்த சூப்பரான சீக்ரெட்களை வெளியிட்டு தளபதி ரசிகர்களின் ஃபேவரைட் ஆகி உள்ளார் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 டைட்டில் வின்னர் ராஜு ஜெயமோகன்.

இயக்குநர் நெல்சன் உடன் ராஜுவும் விஜய் டிவியில் பணியாற்றிய நிலையில், பீஸ்ட் படத்தின் ஷூட்டிங்கை காணும் வாய்ப்பு ராஜுவுக்கு கிடைத்திருக்கிறது.

தனது ஃபேவரைட் போட்டியாளரை சந்தித்த ராஜு... ரியாக்ஷன் என்னன்னு தெரியுமா ?

English summary

In a recent interview, Bigg Boss Tamil 5 Title Winner Raju Jeyamohan talked about Actor Vijay and his appreciation over Raju’s big eyes. This has now become the talk of the town.