விஜய்யின் தளபதி 66... வெளியான முதல் கலக்கல் அப்டேட்

சென்னை : விஜய் தற்போது டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வரும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங், விரைவில் முடிக்கப்பட்டு, 2022 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு படத்தை ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் விஜய்யின் அடுத்த படமான தளபதி 66 படம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்தை தெலுங்கில் முன்னணி டைரக்டராக இருக்கும் வம்சி பைடிபள்ளி ரிலீஸ் செய்ய போகிறார்கள் என்றும், தில் ராஜுவின் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் தயாரிக்க போகிறது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Latest hot buzz is that thaman to compose music in vijay's thalapathy 66. thaman's long time dream to compose music for vijay film to comes real. after this news mutual fans of vijay and thaman were happy.