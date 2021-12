பாவனிக்கு பாயாசம் கொடுக்காதது தப்புதான்.. தாமரைக்கு கணவரின் தரமான அட்வைஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் சுமாராக விளையாடும் போட்டியாளர்களின் உறவினர்கள் கூட ஃப்ரீஸ் டாஸ்க்கில் உள்ளே நுழைந்த போது நீ சூப்பரா விளையாடுற என உற்சாகம் கொடுத்தனர்.

ஆனால், பாவனிக்கு பாயாசம் கொடுக்காதது தப்புதான் என தாமரை செல்வியின் கணவர் குறிப்பிட்டு தாமரைக்கும் பாவனிக்கும் இடையே இருந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க முயன்றது ரசிகர்களால் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சீசனின் டைட்டிலியே தாமரை செல்வி வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அவருக்கு சரியான நேரத்தில் கோபத்தை அடக்கும் அறிவுரைகளை கணவர் வழங்கி சென்றிருக்கிறார் என்றும் ரசிகர்கள் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் ரீயூனியன்னா இப்படி இருக்கணும்.. அபிஷேக், அபிநய், மது, சுருதி சும்மா கலக்குறாங்களே!

English summary

Thamarai husband says it’s very wrong your attitude over Pavani for not giving Payasam to her and he advice her to listen everyone words and play your game will make you a winner.