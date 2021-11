யாரையும் நம்பாத...பிரியங்காவை மறைமுகமாக எச்சரிக்கும் தாமரை

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் 48 வது நாளான இன்று, இந்த வாரம் நடைபெற்ற கண்ணாடி டாஸ்க் பற்றி கமல் பேசினார். அப்போது பிரியங்காவின் கேப்டன்சியை பாராட்டி பேச்சை துவக்கிய கமல், கேமை சுவாரஸ்யமாக விளையாடுங்கள். விதிகள் உங்களுக்கு புரியவில்லை. ஏன் டாஸ்கில் பாசத்தை பொழிகிறீர்கள் என்றார்.

ஆனால் கமல் பேசுவது புரியாததை போல் ஒரு ரியாக்ஷன் காட்டியபடி, திருதிருவென விழித்தபடி நின்றார் பிரியங்கா. விறுவிறுப்பான காமெடி சீன் நடிக்க சொன்னா, பாசமலர் சீன் நடிக்கிறீர்கள் என்றார். நிரூப், தாமரை சரியாக விளையாடினார்கள் என பாராட்டினார் கமல்.

அபிஷேக் ராஜாவின் வருகை.. இமான் அண்ணாச்சியின் ரியாக்‌ஷன் இதுதான்.. குறும்பு படம் போட்ட கமல்!

English summary

Thamarai warns Priyanka that beware of niroop in front of kamal. abhishek also warns priyanka about niroop's game statergy. netizens trolls priyanka on she had a confidence about niroop.