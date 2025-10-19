Get Updates
Thamma First Review: ராஷ்மிகா மந்தனாவின் தம்மா.. படம் எப்படி இருக்கு.. இணையத்தில் தீயாக பரவும் விமர்சனம்!

By

மும்பை: மேடாக் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தனது திகில்-நகைச்சுவைத் திரைப்பட வரிசையில், "தம்மா" என்ற புதிய அத்தியாயத்தை சேர்க்க தயாராகி வருகிறது. 2025 தீபாவளி அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள இத்திரைப்படத்தை ஆதித்யா சர்போதார் இயக்கியுள்ளார். ஆயுஷ்மான் குரானா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா முதல் முறையாக இத்திரைப்படத்தில் இணைந்து நடித்துள்ளனர், இது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

தினேஷ் விஜன் தயாரித்துள்ள "தம்மா", "ஸ்திரீ", "பேடியா", "முஞ்சியா" மற்றும் "ஸ்திரீ 2" போன்ற வெற்றிப் படங்களின் வரிசையில் இணைகிறது. எனினும், இம்முறை மேடாக் ஹாரர் யுனிவர்ஸ் இதுவரை கண்டிராத ஒரு புதிய உலகிற்குள் நுழைந்து, ரத்தக்காட்டேரிகளின் திகில் நிறைந்த கதையை அறிமுகப்படுத்துகிறது. ஆரம்பத்தில் "தமா" என பெயரிடப்பட்ட இத்திரைப்படத்திற்கு தற்போது "தம்மா" என இறுதிப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது, இது குறித்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் தூண்டியுள்ளது.

இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட த்ரில்லர், நகைச்சுவை மற்றும் சுவாரஸ்யமான கதைக்களத்துடன், "தம்மா" இந்த தீபாவளியில் திரைப்பட ரசிகர்களுக்கு ஒரு சரியான பண்டிகை விருந்தாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அக்டோபர் 21 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் இத்திரைப்படத்தின் மீதான ரசிகர்களின் ஆர்வம் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

Thamma First Review New Horror-Comedy Film Set For Diwali 2025 Release

விமர்சனம்: திரைப்படம் வெளியாவதற்கு முன்பே, ஒரு விமர்சனம் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. அந்த விமர்சகர் "தம்மா" ஒரு "ராயல் மெஸ்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அவர் தனது பதிவில், "தம்மா ஒரு ராயல் மெஸ். நகைச்சுவைகள் எடுபடவில்லை. ராஷ்மிகா தயவுசெய்து விலகுங்கள். ஆயுஷ்மான் குரானாசிறப்பாக நடித்துள்ளார். நவாஸ் மிகையாக நடித்துள்ளார். அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மோசமான கிளைமாக்ஸ். மோசமான படம். பாடல்கள் சுமாராக உள்ளன. பரேஷ் ராவலின் நடிப்பு மிகவும் மோசமானது" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆயுஷ்மான் குரானா, ராஷ்மிகா மந்தனா, நவாசுதீன் சித்திக் மற்றும் பரேஷ் ராவல் உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாளத்துடன் "தம்மா" திரைப்படம் ஒரு "ஹாரர் காதல் கதை"யாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திரைப்படம் காதல், திகில் மற்றும் நகைச்சுவை கலந்து, பல திருப்பங்களுடன் ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் என உறுதியளிக்கிறது.

ராஷ்மிகாவின் கதாபாத்திரம்: "தம்மா" படத்தின் மையக்கரு, பீட்டல்கள் (ரத்தக்காட்டேரிகள்) உலகத்தை சுற்றியுள்ள ஒரு திகில் நிறைந்த கதையாகும். இவர்களை ஆளும் அச்சமூட்டும் யாக்ஷாசனாக நவாசுதீன் சித்திக் நடித்துள்ளார். இவரது இருண்ட ஆட்சி, ஒரு பயங்கரமான போரைத் தூண்டுகிறது. ராஷ்மிகா மந்தனா தடாக்கா என்ற துணிச்சலான மற்றும் புத்திசாலித்தனமான பெண்ணாக நடிக்கிறார். இவர் ஆயுஷ்மான் குரானா நடித்துள்ள அலோக் கோயலுடன் இணைந்து, யாக்ஷாசனின் திகிலூட்டும் சக்தியை எதிர்கொள்கிறார்.

கதை: இவர்களின் அசாதாரண கூட்டணி, அட்டகாசமான நகைச்சுவை, அதிரடி சண்டைகள் மற்றும் ரம்மியமான காதல் உணர்வுடன் கதையின் உணர்வுபூர்வமான மற்றும் நாடகத் தன்மையான முதுகெலும்பாக அமைகிறது. இந்த குழப்பமான சூழ்நிலையில், அலோக் மற்றும் தடாக்காவால் ரத்தக்காட்டேரி மன்னனை அழித்து அமைதியை மீட்டெடுக்க முடியுமா அல்லது யாக்ஷாசனின் தீய பீட்டல் படை தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்துமா என்ற கேள்வி எழுகிறது. இந்த இருண்ட, ஆனால் சுவாரஸ்யமான "தம்மா" தான் இதற்கான பதிலைத் தரும்.

X