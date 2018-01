 »   »  அதனால் தான் அவர் அஜீத்: நீலாங்கரை குழந்தைகள் இல்ல நிர்வாகி நெகிழ்ச்சி

நமக்கே சந்தோசமாய் இருக்கும்போது பசங்களின் சந்தோசத்தை கேட்கவும் வேண்டுமா? அவர் செய்தது மிகச்சிறிய விசயம் தான். ஆனால் அதை எல்லோரும் செய்துவிடுவதில்லையே! அதனால் தான் அவர் அஜீத்! நன்றி! On behalf of all the children from Ziya Children's Home என அந்த நிர்வாகி தெரிவித்துள்ளார். இந்த போஸ்ட்டை அஜீத் ரசிகர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் செய்து வருகிறார்கள்.

On Account of AnoushkaAjith's Birthday, Thala Ajith Fans Offered Food to People at Old Age homes. #HBDPrincessAnoushkaAjith pic.twitter.com/HESNvvRguT

Ziya Children's home official Mohamad Jailani has posted on his FB page about the surprise briyani treat given to the kids in the home by Thala Ajith on his daughter Anoushka's birthday.