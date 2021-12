The Batman : The bat and The Cat டிரைலர்...ஒரே நாளில் இத்தனை பார்வைகளா

செனனை : டைரக்டர் Matt Reeves இயக்கத்தில் Robert Pattinson நடித்துள்ள The Batman : The bat and The Cat படம் 2022 ம் ஆண்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் காமிக் புத்தகத்தின் அடிப்படையில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்தின் டீசர் டிரைலர் மற்றும் மெயின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த டிரைலர் அமெரிக்க ரசிகர்களை மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த சினிமா ரசிகர்களையும் கவர்ந்தது.

டார்க் தில்லர் படமான The Batman : The bat and The Cat படம் பெரும்பாலும் Batman காமிக் மற்றும் விளையாட்டுக்களை பிரம்மாண்டமாக காட்டுவதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டு, மார்ச் 4 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

The Batman : The bat and The Cat trailer released yesterday. this trailer video gets 9.2 million views in single day. fans excited to see the full movie. this movie will released on march 4th, 2022.