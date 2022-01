ஊரடங்கு ரத்திற்கு பிறகு ரிலீசாக போகும் முதல் தமிழ் படம்...எது தெரியுமா ?

சென்னை : தமிழகத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு தியேட்டரில் ரிலீசாக போகும் முதல் தமிழ் படம் எது என தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். அதிலும் பெரிய நடிகர் படங்களில் யாருடைய படம் முதலில் ரிலீசாக போகிறது என்பதை பார்க்க அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள்.

ஜனவரி மாதத்தில் கொரோனா மூன்றாம் அலை மற்றும் ஒமைக்ரான் பரவல் உச்சமடைந்ததை அடுத்து இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை லாக்டவுன் ஆகியவற்றை தமிழக அரசு அமல்படுத்தியது. இதனால் ஜனவரி மாதத்தில், அதுவும் பொங்கலை முன்னிட்டு தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் அனைத்தும் ஒத்திவைப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

நாச்சியாக சிம்ரன்... வித்தியாசமான, அழுத்தமான கெட்டப்பில் சிம்ரனின் லுக் வெளியீடு!

English summary

Fans are eagerly waiting to know what will be the first Tamil film to be released in theaters after the cancellation of the curfew in Tamil Nadu. Vishal's Veeramae Vaagai Soodum would be the first tamil movie to be released in theatres. The movie confirms February 4th release in worlwide.