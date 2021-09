பல பாதிரியார்கள் சொன்ன மனகுமுறல்களே ருத்ர தாண்டவம்...அதிரடி காட்டிய இயக்குனர்

சென்னை :அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி திரையரங்கில் வெளிவரப்போகும் ருத்ர தாண்டவம் திரைப்படம் பற்றி பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது .அதற்கு காரணம் இப்படத்தின் இயக்குனர் தான்.

இப்படத்தில் இயக்குனர் கவுதம் மேனன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.இவருடன் இணைந்து ராதாரவி,தர்ஷா குப்தா,மாளவிகா அவினாஷ் போன்ற பலரும் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.

மோகன் ஜி இயக்கிய படம் என்றாலே பல சர்ச்சைகளில் சிக்கும் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஆனால் எதார்த்தமான கதை என்று மக்களிடம் நல்ல விமர்சனம் கிடைக்கும் .

English summary

Director Mohan About Ruthra Thandavam Tamil Movie: The grievance expressed by many priests is Ruthra Thandavam says Director Mohan. This Movie is expected to release on coming October 1.