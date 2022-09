விஷால் – லைகா தரப்பு பஞ்சாயத்து… வழக்கு விசாரணையை 2 மாதங்களுக்கு ஒத்திவைத்தது உயர்நீதிமன்றம்

சென்னை: கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான விஷால் தற்போது 'லத்தி' திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

விஷாலின் வீரமே வாகை சூடும் படம் வெளியான போது லைகா நிறுவனம் ரிலீஸுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தது.

லைகா தொடர்ந்த வழக்கின் மீதான விசாரணை 2 மாதங்களுக்கு தள்ளி வைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

விஷால் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்...சிடிபி வெளியிட்ட பிரபலங்கள்

English summary

Lyca productions filed a lawsuit seeking to restrain Vishal from releasing the film Veeramae Vaagai Soodum without paying the loan received from them. The case was adjourned for two months.