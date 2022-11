கோவா திரைப்பட விழாவில் சூர்யாவுக்கு நன்றி சொன்ன ரசிகர்கள்… ஜெய்பீம் 2 லீட் கொடுத்த ஞானவேல்

பனாஜி: கோவாவில் 53வது சர்வதேச திரைப்பட விழா கடந்த 20ம் தேதி தொடங்கி இன்றோடு நிறைவடைகிறது.

மொத்தம் 8 நாட்கள் நடந்த கோவா சர்வதேச திரைப்படம் விழாவில் ஜெய்பீம் படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டு ரசிகர்கள் முன்னிலையில் கலந்துரையாடினர்.

அப்போது ஜெய்பீம் படம் உருவான அனுபவம் குறித்து இயக்குநர் தசெ ஞானவேல், நடிகர் மணிகண்டன், நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ் ஆகியோர் மனம் திறந்து பேசினர்.

The 53rd International Film Festival in Goa, which started on the 20th, is coming to an end today. 280 films from 79 countries were screened at the festival. In this, director Gnanavel, actor Manikandan, and other members of the Jai Bhim team shared their experiences.