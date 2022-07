தி லெஜண்ட் படத்தில் அப்படியொரு மேட்டர் இருக்கு.. அதனால தான பான் இந்தியா ரிலீஸ்.. ஜேடி ஜெர்ரி பளிச்!

சென்னை: லெஜண்ட் சரவணன் அருள் நடிப்பில் இரட்டை இயக்குநர்களான ஜேடி ஜெர்ரி இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள தி லெஜண்ட் திரைப்படம் வரும் ஜூலை 28ம் தேதி பான் இந்தியா படமாக வெளியாகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் இந்த படத்தை பிரம்மாண்டமாக வெளியிடுகின்றனர்.

200 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் அப்படியொர் மேட்டர் இருப்பதால் தான் இதனை பான் இந்தியா ரிலீசாக வெளியிட முடிவு செய்துள்ளோம் என இயக்குநர்கள் ஜேடி - ஜெர்ரி கூறியிருப்பது ரசிகர்களுக்கு படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை தூண்டி இருக்கிறது.

இனி யாருமே தடுக்க முடியாது.. உலகம் முழுவதும் தட்டி தூக்கப்போகுது 'தி லெஜண்ட்’

English summary

The Legend movie directors duo JD Jerry opens up about why they chose Pan India release for this movie due its Universal content. Legend Saravanan will give his 100 percent effort for this movie, they told.