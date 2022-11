கமலுடன் இணையும் அஜித் பட இயக்குநர்… இன்று மாலை அபிஸியல் அப்டேட்… எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள்!

சென்னை: கமல் நடிப்பில் ஷங்கர் இயக்கும் இந்தியன் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து கமல் நடிக்கும் அடுத்த படம் குறித்து ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கமல் நாளை தனது 68வது பிறந்தநாளை கொண்டாடவுள்ள நிலையில், அவரது அடுத்த படம் குறித்த அப்டேட் இன்று மாலை வெளியாகவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Kamal is currently acting in Indian 2. Following this, It has been reported that Kamal will be acting in a new film directed by H Vinoth. An official announcement in this regard is expected to be made this evening.