தீ...தீ...தளபதி...இணையத்தை கலக்கும் விஜய் புகழ்பாடும் பாடல்

சென்னை : விஜய்யை கெளரவிப்பதற்காக இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் இசையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தீ...தீ...தளபதி பாடல் தான் இணையத்தில் செம ஹாட்டாக பரவி வருகிறது. விஜய் ரசிகர்களிடம் இந்த பாடல் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

விஜய்யின் தீவிர ரசிகர்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்து வருகின்றனர். விஜய் ரசிகர்களால் விஜய் மக்கள் இயக்கம் என்ற அமைப்பும் உலகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் அரசியலில் தடம் பதித்து கலக்கி வருகின்றனர். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் 100 க்கும் அதிகமான இடங்களை பிடித்து, அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினர்.

English summary

Canada Vijay makkal iyakkam released thee thee thalapathy album song as a tribute to actor vijay. This song was composed by Music director Bharadwaj. He has composed many hit songs for Ajith. But he has never scored music for Vijay. So this is the first song composed for vijay.