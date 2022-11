விஜய்யின் வாரிசு படத்தை கட்டம் கட்டிய டோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரீ… சொன்னபடி ரிலீஸ் ஆவதில் சிக்கல்!

ஐதராபாத்: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு படத்தை பொங்கலுக்கு வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கத்தில் தில் ராஜூ தயாரித்துள்ள வாரிசு படத்துக்கு போட்டியாக பொங்கல் ரேஸில் அஜித், சிரஞ்சீவி, பாலையா ஆகியோரின் படங்களும் வெளியாகவுள்ளன.

இந்நிலையில், விஜய்யின் வாரிசு படத்தை குறிவைத்து தெலுங்கு தயாரிப்பாளர்கள் விதித்துள்ள புதிய கட்டுப்பாடு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிசம்பர் 24ல் வாரிசு இசை மழை… ரசிகர்களுக்காக விஜய் துணிந்து எடுத்த அசத்தல் முடிவு!

English summary

The Telugu film producers council has urged exhibitors in the Telugu-speaking states to give preference to Telugu films over dubbed releases during the festivals of Dussehra and Sankranti. This move will affect two upcoming much-awaited movies of Vijay’s Varisu and AjithKumar Thunivu.