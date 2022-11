இருக்கு இன்னைக்கு ரெட் கார்டு இருக்கு..பிக்பாஸ் வீட்டில் வச்சு செய்யப்போகும் கமல்

பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் ஏதோ தர்மத்துக்கு உள்ளே வந்ததுபோல் உள்ளே செயல்படுவது அதிகம் விமர்சனத்துக்குள்ளாகி வருகிறது.

பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் செயல்பாட்டில் உள்ள அலட்சியத்தை கடந்த வாரம் கமல்ஹாசன் கடுமையாக கண்டித்திருந்தார்.

ஆனாலும் தங்கள் செயலை மாற்றிக்கொள்ளாமல் செயல்படுகின்றனர் இந்த வாரம் இது அதிகமாக இருந்ததால் கமல் கடுமையாக கண்டிப்பார் என தெரிகிறது.

பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் கோஷ்டி சேர்க்கும் அமுதவாணன்..அன்பு டீம் லீடர் இவரா?..கதறும் அசீம்,ஏடிகே,விக்ரம

English summary

Bigg Boss contestants are getting criticized for doing as if they are in some kind of without salary worker. Last week, Kamal Haasan had strongly condemned the negligence of Bigg Boss contestants in the process. However, they are doing without changing their actions, because this week it was too much, so it seems that Kamal will rebuke him severely.