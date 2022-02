ஏசிபி அர்ஜுன் நாளை முதல் வருகிறார்...வலிமை FDFS பார்க்க போற பிரபலங்கள் யார் யாருன்னு தெரியுமா?

சென்னை : வலிமை படம் நாளை அதிகாலை ரிலீஸ் ஆக உள்ளதை அடுத்து, படத்தில் அஜித்தின் கேரக்டர் பேருடன் புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளார் போனி கபூர். பார்த்து விட்டு, பிரபலங்கள் பலரும் தாங்கள் வலிமை டிக்கெட் வாங்கி விட்டதாகவும், முதல் நாள் முதல் ஷோ பார்க்க உள்ளதாகவும் தங்களின் சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

அஜித் நடித்து வலிமை படம் நாளை உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. முதல் நாள் முதல் ஷோ அதிகாலை 4 மணிக்கு திரையிடப்பட உள்ளது. இரண்டாவது ஷோ 7 - 7.30 மணிக்கும் துவங்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பல இடங்களில் 7 மணிக்கு தான் முதல் ஷோவே திரையிடப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எத்தனை மணிக்கு திரையிட்டாலும் முதல் ஆளாக வலிமை பார்த்து விட வேண்டும் என ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் என அனைவரும் பாகுபாடில்லாமல் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

English summary

Ajith starred most awaited movie Valimai will release tomorrow. First day first show will screened on 4 am. Many celebrities got their FDFS ticket and eagerly waiting for valimai. Now Boney Kapoor released Valimai release poster with Ajith's character name. It shows, meet the daring cop ACP Arjun will see you in cinemas thursday, 24th feb.