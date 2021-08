மாஸ் காட்டும் டி 44...ஒரே நாளில் 3 அப்டேட்...தனுஷுக்கு 3 ஹீரோயின்

சென்னை : இந்திய அளவில் டாப் நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கும் தனுஷ், அடுத்தடுத்து பல படங்களில் நடித்த கலக்கி வருகிறார். பல மொழிகளிலும் மாஸ் ஹீரோவாக உருவாகி உள்ளார். சமீபத்தில் தான் ஹாலிவுட் படமான தி கிரே மேன் படப்பிடிப்பை முடித்து இந்தியா திரும்பினார்.

வந்த உடனேயே கார்த்திக் நரேன் இயக்கும் டி 43 படத்தின் ஷுட்டிங்கில் பிஸியாகி விட்டார். அசுர வேகத்தில் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இப்போது தான் படப்பிடிப்பை துவங்கினார்கள், அதற்குள் படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பை ஐதராபாத்தில் நடத்தி முடிக்க உள்ளனர்.

After raashii kanna and nithya menon, now priya bhavani shankar has joined in dhanush starring d44. this movie to be direct by mithran jawahar. in this movie bharathiraja and prakash raj to act in prominant role.