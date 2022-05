என்னது...ஏகே 61 படத்தில் இவர் தான் வில்லனா...அப்போ அஜித் கிடையாதா?

சென்னை : ஏகே 61 படத்தில் அஜித், ஹீரோ - வில்லன் என இரட்டை ரோல்களில் நடிப்பதாக கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், பிரபலமான நடிகர் ஒருவர் தான் ஏகே 61 படத்தில் வில்லனாக நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களைத் தொடர்ந்து தற்போது ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார் அஜித். போனி கபூர் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஐதராபாத்தில் துவங்கி கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடந்து வருகிறது.

செருப்பால அடிவாங்கியும் புத்திவரல… பயில்வான் ரங்கநாதனை எச்சரித்த கே.ராஜன் !

English summary

Recently sources said that KGF actor John Kokken to join in AK 61. But now latest reports said that John Kokken to play villain in ak 61. Ajith was not playing in dual role. He played one dual look. Fans upset on this info.