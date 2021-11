அடுத்த வைல்ட்கார்டு என்ட்ரி....பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இன்று என்ட்ரி கொடுக்கும் பிரபலம்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 18 போட்டியாளர்களுடன் அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 50 நாட்களைக் கடந்து வெற்றிகரமாக நடந்து வருகிறது. இதுவரை 6 பெண் போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

ஏற்கனவே வெளியேற்றப்பட்ட அபிஷேக் ராஜா, முதல் வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக நிகழ்ச்சியின் 47 வது நாளில் மீண்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்துள்ளார். இதனால் போட்டியாளர்களின் எண்ணிக்கை 12 பேர் போட்டியாளர்களாக இருந்தனர்.

English summary

After Ameer, today actor Sanjeev to enter in bigg boss house today. now contestants number was increased into 14. here after expected to the show will become more interesting.