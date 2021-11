இந்த வார டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கும் 4 பேர்... வெளியேற போவது இவர் தான்

சென்னை : அதிகமான ரசிகர்களைக் கொண்ட நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் பிக்பாஸ் ஷோவின் ஐந்தாவது சீசன் அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது. 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 50 நாட்களை கடந்துள்ளது.

இதுவரை நமிதா மாரிமுத்து, நாடியா சாங், சின்னபொண்ணு, சுருதி, மதுமிதா, இசைவாணி ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 21 வது நாளில் எவிக்ஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்ட அபிஷேக் ராஜா, 47 வது நாளில் வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக மீண்டும் வந்துள்ளார்.

English summary

In bigg boss 5, this week 6 contestants are in nomination. ikky berry, thamarai, niroop, pawni are in danger zone. latest sources confirms that ikky berry will get more chance to evict this week from bigg boss house.