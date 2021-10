வாவ்...செம அப்டேட்...தளபதி 66 ல் விஜய்க்கு ஜோடி இவரா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். பூஜா ஹெக்டே ஹீரோயினாக நடித்து வரும் இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் பிரம்மாண்ட படமாக தயாரித்து வருகிறது. அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

இதைத் தொடர்ந்து தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடிபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடிக்க போகிறார் விஜய். இதன் மூலம் தெலுங்கு திரையுலகிலும் விஜய் தடம் பதிக்க போகிறார். இந்த படத்தை தில் ராஜு தயாரிக்க போகிறார். இது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கடந்த மாதம் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

latest sources said that keerthy suresh will pair with vijay in thalapathy 66. official announcement will coming soon.thalapathy 66 poojai will be held on ayudha poojai day. mahesh babu may part of this poojai.