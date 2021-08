அடி சக்கை... ராட்சசன் இந்தி ரீமேக்கில் அக்ஷய் குமாருக்கு ஜோடியாகும் பிரபல தமிழ் நடிகை!

மும்பை : முண்டாசுப்பட்டி படத்தின் மூலம் முதன்முறையாக இணைந்த விஷ்ணு விஷால், ராம்குமார் கூட்டணி மீண்டும் இணைந்த ராட்சசன் திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவில் வெளியான ஆகச்சிறந்த த்ரில்லர் படங்களில் ஒன்றாக ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது.

விஷ்ணு விஷாலின் சினிமா கேரியரில் மிக முக்கிய படமாக அமைந்த ராட்சசன் படத்தில் விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஜோடியாக நடிகை அமலாபால் நடித்து இருப்பார்.

இப்பொழுது ராட்சசன் திரைப்படம் இந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட அதில் நடிகர் அக்ஷய்குமார் ஹீரோவாக நடிக்க இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் கதாநாயகியாக பிரபல தமிழ் நடிகை ஒருவர் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

psycho thriller movie Ratcchasan to remake in hindi also. in this movie akshay kumar to play the lead role. famous tamil actress Rakul Preet Singh to pair with Akshay in this remake movie.