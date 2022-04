வேற லெவல் அப்டேட்டா இருக்கே... ஏகே 61 ஹீரோயின் இவர் தானா... அப்போ அவர்?

சென்னை : ஏகே 61 படத்தில் அஜித்திற்கு ஜோடியாக நடிக்க போவது யார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏகே 61 படம் பற்றி முதலில் சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் மாறி வருவதால் ரசிகர்கள் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டு வருகின்றனர்.

ஹெச்.வினோத், போனி கபூர், அஜித் மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள ஏகே 61 படம் பற்றிய தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வந்து ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்துள்ளது. வலிமை படத்தின் மூலம் கற்ற பாடங்களை அடித்தளமாக வைத்து இந்த படத்தை எடுக்க போகிறார்கள் என்பது மட்டும் உறுதியாகி உள்ளது.

ஏகே 61 டீம் ரெடி...மொத்த விபரத்தையும் வெளியிட்ட ஹெச்.வினோத்

According to reliable sources, Rakul Preet Singh is to be paired with Ajith in AK 61. Ajith will play an elderly college professor.Producer Boney Kapoor will release the AK 61 title and AK 61 first look poster on May 1st which happens to be Ajith's birthday.