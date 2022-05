வில் ஸ்மித் உடன் ஏ.ஆர். ரஹ்மான்.. இணையத்தில் தீயாய் பரவும் புகைப்படம்.. என்ன காரணம் தெரியுமா?

சென்னை: அந்த ஆஸ்கர் அறைக்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு சமீபத்தில் விசிட் அடித்திருந்தார் ஹாலிவுட் நடிகர் வில் ஸ்மித்.

இந்நிலையில், வில் ஸ்மித் உடன் இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இருக்கும் சில புகைப்படங்கள் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகின்றன.

ஆனால், இது சமீபத்திய சந்திப்பு இல்லை என்பது பற்றியும் ஏன் தற்போது இந்த புகைப்படங்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன என்பது குறித்தும் இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

This is the real reason behind AR Rahman and Will Smith photo trending in social media. These are taken at 2018 throwback times.