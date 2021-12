பிரியங்காவை காப்பாற்ற வந்த சீஃப் கெஸ்ட்...யாருன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் முந்தைய சீசன்களில் அடிக்கடி சீஃப் கெஸ்ட் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வருவார்கள். புதிய படங்களின் போஸ்டர்கள் அவ்வப்போது வெளியிடப்படும்.

ஆனால் கொரோனா காரணமாக இந்த முறை சிறப்பு விருந்தினர்கள் யாரும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வரவில்லை. ஓ மணப்பெண்ணே படத்தின் ரிலீசின் போது ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் பிரியா பவானிசங்கர் மட்டும் ஜும் காலில் வந்து, போட்டியாளர்களுடன் பேசினார்கள்.

கிறிஸ்துமசையொட்டி தமிழில் ரிலீசாகும் அதிகமான புதிய படங்கள்... சூப்பரப்பு!

பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் இந்த வாரம் அனைவரையும் பிக்பாஸ் நாமினேட் செய்திருந்தார். இதில் அடுத்தடுத்த டாஸ்குகளில் வெற்றி பெற்று தாமரை, சஞ்சீவ், அமீர், நிரூப் உள்ளிட்டோர் காப்பாற்றப்பட்டனர். நேற்றைய எபிசோடில், நாமினேட் செய்யப்பட்ட 6 பேரில் ராஜுவை மட்டும் காப்பாற்றுவதாக கமல் அறிவித்தார்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today's episode, hiphop tamizha adhi participated as special guest in bigg boss show. He announced that priyanka has been saved from eviction. already kamal saved raju yesterday.