இந்த வாரம் தியேட்டரில் வெளியாகும் படங்கள்.. கோல்டு, கட்டா குஸ்தி, டிஎஸ்பி இடையே கடும் போட்டி!

சென்னை: வார வாரம் ஓடிடியிலும் தியேட்டரிலும் ஏகப்பட்ட புதிய படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு திணறும் படங்களும், சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு பெரிய லாபம் அடையும் படங்களையும் பார்த்து வருகிறோம்.

இந்நிலையில், இந்த வாரம் வெளியாக உள்ள கோல்டு, கட்டா குஸ்தி, டிஎஸ்பி படங்களுக்கு இடையே பாக்ஸ் ஆபிஸில் செம கிளாஷ் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

This Week Theater release movies: Gold, Gatta Kusthi and DSP meet the clash at the Box office this week. Nayanthara and Prithviraj starring in Alphonse Puthiren's Gold. Vishnu Vishal and Aishwarya Lekshmi played lead role in Gatta Kusthi and Vijay Sethupathi cop movie DSP hit the theaters this week.