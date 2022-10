’என்ன வேணா பண்ணு நான் கவலைப்படல’..பிக்பாஸ் வீட்டில் ஸ்கோர் பண்ணும் ஜி.பி.முத்து

ஜி.பி.முத்துவை கையில் வைத்துக்கொண்டு எதிர் டீமை கலாய்க்கலாம் என்று நினைத்த 3 பெண்களின் டீமுக்கு கிடைத்தது பலத்த அடி.

ஜி.பி.முத்து பிக்பாஸுக்கு பெரிய கண்டெண்டாக இருக்கிறார். அவர்தான் அனைத்து இடங்களிலும் தெரிகிறார். இது எந்த சீசனிலும் இல்லாத ஒன்று.

ஜி.பி.முத்துவின் அறியாமையை பயன்படுத்த நினைத்தது டீம், ஆனால் அவரது நியாய உணர்வு அந்த டீமுக்கு கடும் எரிச்சலை தந்ததால் அனைத்தும் பணால்.

A team of 3 women who thought they could destroy the opposing team with G.P.Muthu in their hand got a heavy blow. GP Muthu is a big contender for Bigg Boss. He is visible everywhere. It's something like no other season. The team tried to take advantage of GP.Muthu's ignorance, but it all went in lost as his sense of fairness irritated the team.