’துணிவு’ டைட்டில் சுவாரஸ்யம்..வியாழன், ’வி’ சென்டிமென்டை கைவிட்ட அஜித்..ஃபார்முக்கு திரும்பிய வினோத்

சென்னை: நீண்ட எதிர்பார்ப்புக்கு பின் ஏகே.61 படத்தின் டைட்டில் வெளியாகியுள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் டிரண்டாகி வருகிறது.

'துணிவு' எனப்பெயரிடப்பட்டு அஜித் படத்தின் டைட்டில் வெளியாகியுள்ள நிலையில் ரசிகர்கள் அதை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அஜித் தல டைட்டில் விவகாரத்தில் வழக்கமாக பின்பற்றப்படும் வியாழக்கிழமை சென்டிமென்ட், 'V' சென்டிமென்ட் தற்போது பின்பற்றப்படவில்லை. தனது நேர்கொண்ட பார்வை ஃபார்முக்கு வினோத் திரும்பி உள்ளார்.

“துணிவு“ படம் நின்னு பேசும்...கவலைபடாதீங்க...எச் வினோத் ட்வீட்!

English summary

After a long wait, the title of AK61 is out. It is trending on social media. Fans are celebrating the release of the title of Ajith's film titled 'Thunivu'. The usual Thursday sentiment on the Ajith Thala title issue, the 'V' sentiment, is not being followed now. Vinod is back to his usual visionary form.