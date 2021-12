ஹேப்பி பர்த் டே பேபிஸ்...இவங்க தான் இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் ப்யூட்டிஸ்

சென்னை : தங்களின் ஃபேவரைட் ஹீரோக்களின் பிறந்தநாளை எப்படி மறக்காமல் ரசிகர்கள் கொண்டாடுகிறார்களோ, அதே போல் கனவு கன்னிகளாக தாங்கள் நினைத்து உருகும் ஹீரோயின்களின் பிறந்தநாளையும் சமீப காலமாக கொண்டாட துவங்கி விட்டனர் ரசிகர்கள்.

டாப் ஹீரோக்களுக்கு இணையாக ஹீரோயின்களின் பெயர்களிலும் ஹாஷ்டேக்குகள் உருவாக்கி, டிரெண்டிங் ஆக்கி வருகின்றனர். இதில் நடிகைகளுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்தும் கூறி வருகின்றனர். அப்படி இன்று எந்தெந்த நடிகைகள் பிறந்தநாள் கொண்டாடுகிறார்கள் என இங்கே பார்ப்போம்.

Actresses Tamannah, Andrea, Mahima nambiar were celebrate their birthday today. fans and celebrities shares their wishes through social media. these three beauty queens are very busy in their upcoming movies.