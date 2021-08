அப்டேட் கன்ஃபார்ம்... திடீரென டிரெண்டாகும் மாநாடு... இன்னிக்கு அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில், சிம்பு நடிப்பில் ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படமாக உருவாகி உள்ள படம் மாநாடு. தமிழ் சினிமாவில் இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக மாநாடு மாறி உள்ளது. இதில் சிம்புவிற்கு ஜோடியாக கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடித்துள்ளார்.

வழக்கமான அரசியல் படமாக இல்லாமல் த்ரில்லர் கலந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா வில்லனாக நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் பிரேம்ஜி அமரன், கருணாகரன், மனோஜ் பாரதிராஜா, எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ஏற்கனவே இந்த படத்தின் ஷுட்டிங், டப்பிங் உள்ளிட்ட வேலைகள் முழுவதும் முடிக்கப்பட்டு, தற்போது இறுதிக்கட்ட பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.

Maanaadu hastag is trending in twitter because producer Suresh Kamatchi celebrates his birthday today. So fans belive that on this special day update will be revealed definetly.