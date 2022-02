யப்பா...செம லுக்கா இருக்கு...செல்ஃபியுடன் சர்தார் அப்டேட் வெளியிட்ட ஹீரோயின்

சென்னை : கார்த்தி நடித்து வரும் சர்தார் படத்தின் ஹீரோயின் யார் என்பதை சஸ்பென்சாக வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் இன்று தான் தான் சர்தார் படத்தில் கார்த்தியுடன் இணைந்து நடிக்க போவதை செல்ஃபியுடன் அந்த நடிகையே அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் கார்த்தி. தனது முதல் படமான பருத்திவீரன் படத்தில் இருந்தே தனது யதார்த்தமான நடிப்பால் அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறார் கார்த்தி. ஆயிரத்தில் ஒருவன், பையா, நான் மகான் அல்ல, சிறுத்தை, மெட்ராஸ், தோழா, தீரன் அதிகாரம் ஒன்று, கடைக்குட்டி சிங்கம், கைதி என வரிசையாக ஹிட் கொடுத்து வருகிறார் கார்த்தி.

English summary

Raashi khanna shared a cute selfie photo and said she was joined in sardar movie. Karthi's Sardar next sechedule shooting is kick started in chennai. In sardar movie, karthi to play two different roles.