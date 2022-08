முதல் ரவுண்டில் ப்ளாக் பஸ்டர் கொடுத்த டாப் ஹீரோஸ்: இரண்டாவது ரவுண்ட்ல சக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சுதா?

சென்னை: கடந்த இரு வருடங்களாக தென்னிந்தியத் திரைப்படங்களுக்கு ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்புகள் காணப்படுகின்றன.

திரையரங்குகளில் வெளியான சில திரைப்படங்கள் மட்டுமே மிகப் பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

அதேபோல், முதல் ரவுண்டில் சூப்பர் ஹிட் கொடுத்த நயாகர்கள் இரண்டாவது ரவுண்டில் தடுமாறி வருகின்றனர்.

இலங்கையில் 90 சதவீதம் பேர் விஜய் ரசிகர்கள் தானாம்.. மாஸ்டர் படத்தோட வசனம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது!

English summary

Along with big hits, South continues to deliver big flops: With RRR, KGF: Chapter 2 and Vikram, the South registered its dominance in Indian cinema. However, the four film industries continue to deliver big flops as much as the big hits. ( தென்னிந்தியத் திரைப்படங்களான ஆர்.ஆர்.ஆர்., கேஜிஎஃப் 2, விக்ரம் போன்ற படங்கள் மிகப் பெரிய வெற்றியைக் கொடுத்தாலும், மற்ற திரைப்படங்கள் மிகப் பெரிய தேல்வியைத் தழுவியுள்ளன )