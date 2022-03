காருக்குள்ளே போட்டி...சண்டைப்போடும் போட்டியாளர்கள்...டஃப் ஃபைட்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் படு விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. போட்டியாளர்களுக்கு கொளுத்தி போடும் விதமான டாஸ்க்குகளை பிக்பாஸும் தொடர்ந்து கொடுத்து வருகிறார். டாஸ்க் பழையதாக இருந்தாலும் போட்டியாளர்கள் இடையே நடக்கும் சண்டை சுவாரஸ்யமாகவே உள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் தமிழில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து கமல் விலகி பிறகு, சிம்பு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோட்களில் மட்டும் வந்து போட்டியாளர்களுக்குள் அந்த வாரத்தில் நடக்கும் பிரச்சனைகள் பற்றி பேசி, ஒவ்வொரு வாரமும் வெளியேற்றப்படுபவர் பற்றி அறிவிக்கிறார்.

English summary

Bigg boss ultimate tamil reached 51st day. Now car task given to the contestants. Heat arguments going between contestants in this task. Already Satheesh, Suresh Chakrabarthy, Niroop, Ramya Pandian were walked out from this task. Now Balaji Murugadoss, Suruthi, Abhirami, Julie, Thamarai were fight to win.