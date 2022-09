ஐஸ்வர்யா ராய் கூட சிரிச்சே பேசக் கூடாதுன்னு மணி சார் திட்டுவாரு.. ஓப்பனா பேசிய த்ரிஷா!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 30ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாக உள்ளது.

அந்த படத்தை பெரிதளவில் புரமோட் செய்ய கேரளாவிற்கு தற்போது படக்குழுவினர் படையெடுத்துள்ளனர்.

சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் நடிகை த்ரிஷா பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நந்தினியாக நடித்த ஐஸ்வர்யா ராய் உடன் நடித்த அனுபவங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

கோவாவில் துவங்கிய சூர்யா 42 பட சூட்டிங்.. பாலிவுட் நாயகி திஷா பட்டானி பங்கேற்பு!

English summary

Trisha opens up about working with Bollywood actress Aishwarya Rai in Ponniyin Selvan sets. She reveals some interesting facts about BTS of Ponniyin Selvan in her latest interview.