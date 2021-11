கமலுடன் மீண்டும் ஜோடி சேரும் த்ரிஷா... எந்த படம்னு தெரிஞ்சா அசந்துடுவீங்க

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு திரையலகில் பலரின் மனம் கவர்ந்த நாயகியாக வலம் வருபவர் த்ரிஷா. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் கமல், விஜய், அஜித், சூர்யா, விக்ரம், சிம்பு என டாப் ஹீரோக்கள் அனைவருடனும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட்டார் த்ரிஷா.

சமீபத்தில் மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் த்ரிஷா. இந்த படத்தில் குந்தவை என்ற முக்கிய கேரக்டரில் தான் த்ரிஷா நடத்து முடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to reliable sources that trisha would reuniting with kamal for third time. director shankar planned to replaced trisha for kajal agarwal's role in indian 2. indian 2 shooting will resume from december 15 th.