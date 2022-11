விஜய்யிடம் வாழ்த்து... தேர்தலில் கெத்து: மார்க்க பந்து முதல் சந்து பாணியில் உதயநிதியின் ஃப்ளாஷ்பேக்

சென்னை: உதயநிதி நடிப்பில் மகிழ் திருமேனி இயக்கியுள்ள 'கழகத் தலைவன்' திரைப்படம் வரும் 18ம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

'கழகத் தலைவன்' திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நேற்று சென்னையில் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், கழகத் தலைவன் பட ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில் விஜய் பற்றி உதயநிதி பேசியது வைரலாகி வருகிறது.

அவரு காலுக்கு தான் ஷாட் வைப்பாரு... நான் இன்னும் நடிக்கவே ஆரம்பிக்கல… மிஷ்கினை கலாய்த்த உதயநிதி

English summary

Udhayanidhi sharing Kalaga Thalaivan is releasing on the 18th. At the promotion event of this film, Udhayanidhi spoke highly of Vijay. Udhayanidhi also said that he met Vijay before the election.