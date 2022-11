விஜய்ண்ணா மனசு வச்சா அது நடக்கும்… அஜித்ண்ணா அப்படி சொன்னது வருத்தம் தான்: மனம் திறந்த உதய்ண்ணா!

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் கலகத் தலைவன், மாமன்னன் படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

இதில், மகிழ் திருமேனி இயக்கியுள்ள கலகத் தலைவன் திரைப்படம் வரும் 18ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், கலகத் தலைவன் படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி விஜய், அஜித் இருவருடனுமான நட்பு குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

எங்கம்மா கேட்ட கேள்வி.. நானும் அப்பாவும் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம்.. உதயநிதி செம ஓப்பன்!

English summary

Udhayanidhi starring Kalaga Thalaivan is releasing on the 18th. Speaking at the promotion of this film, Udhayanidhi opened up about his friendship with Vijay and Ajith.