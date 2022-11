அவரு காலுக்கு தான் ஷாட் வைப்பாரு... நான் இன்னும் நடிக்கவே ஆரம்பிக்கல… மிஷ்கினை கலாய்த்த உதயநிதி

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்துள்ள 'கழகத் தலைவன்' திரைப்படம் வரும் 18ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் உதயநிதியுடன் ஆரவ், கலையரசன், நிதி அகர்வால் நடித்துள்ள கழகத் தலைவன் படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது.

கழகத் தலைவன் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் மிஷ்கினை மேடையில் வைத்தே உதயநிதி கலாய்த்தது வைரலாகி வருகிறது.

இதுவர யாரும் பார்க்காத உதயநிதி… ஆக்சனில் மிரட்டும் கழகத் தலைவன் ட்ரெய்லர்

English summary

The trailer launch ceremony of Udayanidhi's film Kalaga Thalaivan was held yesterday. Magizh Thirumeni direct this film stars Udhayanidhi, Nithi Aggarwal, Kalaiyarasan, and others. In this case, Udhayanidhi teasing of Mysskin at the Kalaga Thalaivan audio launch event.