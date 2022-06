சென்னை: நடிகை நயன்தாராவின் கையை திடீரென நபர் ஒருவர் பிடித்து இழுத்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பதி கோயிலில் திடீரென நயன்தாரா கையை பிடித்து இழுத்த நபர்.. அப்புறம் என்ன ஆச்சு தெரியுமா?

ஜூன் 9ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் உள்ள ஷெரட்டன் பார்க் ஹோட்டலில் நடிகை நயன்தாரா மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் நடைபெற்றது.

கோலிவுட் பிரபலங்கள் மட்டுமின்றி பாலிவுட் மற்றும் மலையாள திரை பிரபலங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.

English summary

Unknown man pull Nayanthara’s hand in Tirupati Temple in a heavy rush shocked her and Vignesh Shivan. Nayanthara red faced on him then he leaves from the spot.