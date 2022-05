வலிமை படத்துல நடிச்சிட்டு இது கூட முடியலையே.. பிரபல நடிகையை பங்கமாக கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை சைத்ரா ரெட்டி நடிகர் அஜித்தின் வலிமை படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

கன்னட டிவி தொடர்களில் நடித்து வந்த இவர் யாரடி நீ மோகினி சீரியல் மூலம் தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானார்.

இந்நிலையில், சைத்ரா ரெட்டி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் போட்டுள்ள ஒரு வீடியோவை பார்த்து நெட்டிசன்கள் அவரை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Valimai actress Chaitra Reddy’s Goli Soda video gets trolled by netizens after she captioned, never open this at one shot in her instagram reel post.