வலிமை,பீஸ்ட் ஒரே நாளில் மோதுகிறதா... பரபரக்கும் கோலிவுட்!

சென்னை : நேர்கொண்டபார்வை வெற்றிக்குப் பிறகு இயக்குனர் வினோத் மற்றும் அஜித்குமார் மீண்டும் இணைந்து பணியாற்றி வரும் வலிமை படத்தின் இறுதிகட்ட படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வருகிறது.

கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவின் நம்பிக்கைக்குரிய இயக்குனர்களின் பட்டியலில் இணைந்துள்ள இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் பீஸ்ட் படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிகை பூஜா ஹெக்டே நடித்து வருகிறார்.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருந்து வரும் விஜய் மற்றும் அஜீத்தின் திரைப்படங்கள் ஒருசேர உருவாகி வரும் நிலையில் இரண்டு திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்பும் ஒரே நேரத்தில் முடிந்து இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் வெளியாக உள்ளது என கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

Beast directed by Nelson Dileepkumar and starring Vijay is in full swing. As per the sources, most of the portions have been completed. The first phase of filming took place in Georgia.