வலிமை படத்தின் முதல் பாடல் ‘வேறமாறி‘… எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

சென்னை : வலிமை திரைப்படத்தின் 'வேறமாறி' பாடலின் Lyrical வீடியோ இன்று வெளியாக உள்ளது.

இணையத்தில் வெளியாகி உள்ள இந்த தகவலால் அஜித் ரசிகர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

இந்த பாடலை விக்னேஷ் சிவன் எழுதியுள்ளார். அனிருத் பாடி உள்ளார்.

English summary

Valimai, Ajith starrer is currently in the final stage of its production. As reported earlier, director H Vinoth and his team are all set to wrap up the shooting of the project with a short final schedule. Ajith Intro Song Veramaari lyrical video release to day 10pm.