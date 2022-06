வலிமை vs விக்ரம்.. அஜித் படத்தில் வினோத் எங்கே தவற விட்டார் தெரியுமா? ஒரு சின்ன அலசல்!

சென்னை: பைக் ரேசர்களை பயன்படுத்தி போதைப் பொருள் கடத்தும் வில்லனை அழிப்பது தான் அஜித்தின் வலிமை படத்தின் கதை.

கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்திலும் போதைப் பொருளை அழிப்பது தான் கதை.

ஆனால், விக்ரம் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்படியொரு வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், வலிமை படம் எந்த இடத்தில் அதை தவற விட்டது என்பது குறித்து இங்கே லேசாக அலசுவோம்.

English summary

Ajith Kumar’s Valimai and Kamal Haasan’s Vikram both are dealing drugs in their story plots. But Why Valimai didn’t take of well due to lack of gripness in screenplay. A short analysis of Vikram and Valimai here.