“வள்ளிமயில்“ என் நான்கு ஆண்டு கனவு.. மேடையில் நெகிழ்ந்த இயக்குநர் சுசீந்திரன் !

சென்னை : இயக்குநர் சுசீந்திரன் இயக்கத்தில், விஜய் ஆண்டனி நடித்து வரும் திரைப்படம் வள்ளிமயில்.

80களின் நாடகக்கலை பின்னணியில் உருவாகும் இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில், நடிகர் விஜய் ஆண்டனி, ப்ரியா அப்துல்லா, அறந்தாங்கி நிஷா, கனி அகத்தியன், படக்குழுவினர் மற்றும் பத்திரிக்கை ஊடக நண்பர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

Vijay Antony had recently started shooting in May for his next film 'Vallimayil', which is directed by Suseendhiran. Vallimayil first look launch event Director Suseendhiran speech.