டுபுடுபுடுபு.. கும்முன்னு புல்லட் ஓட்டிய வனிதா.. அப்படியே ஸ்வீட் ஷாக்கான நெட்டிசன்கள்!

சென்னை : கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே மீடியாக்களில் அதிகம் பேசப்பட்டவரா இருப்பவர் வனிதா விஜய்குமார். சமீபத்தில் பவர்ஸ்டார் சீனிவாசனுடன் எடுத்துக் கொண்ட திருமண ஃபோட்டோ இப்போ வரை ட்ரோல் செய்யப்படுகிறது.

வனிதா என்ன செய்தாலும் அது சர்ச்சை, பரபரப்பு, டிரெண்டிங் என ஆகி விட்டது. பவர்ஸ்டார் உடன் எடுத்த ஃபோட்டோ பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் பிரஸ் மீட்டில், 4 என்ன 40 கல்யாணம் கூட பண்ணுவேன்னு சொல்லி தெறிக்க விட்டார்.

English summary

Vanitha vijayakumar riding bike for her new film Manja kakka vella kuruvi. netizens trolled this video in internet. At the same time lots of Vanitha fans praised her for her boldness.