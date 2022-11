Varisu: விஜய்க்கு இணையாக ஆட நினைத்த ராஷ்மிகா மந்தனா.. அதுவே கழண்டு விழுந்துடுச்சு!

சென்னை: வாரிசு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளான ரஞ்சிதமே பாடல் வெளியான சில மணி நேரத்திலேயே 10 மில்லியன் வியூக்களை கடந்து அடுத்தடுத்த சாதனைகளை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

ரோகிணி உள்ளிட்ட சில பிரபல தியேட்டர்களில் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியான நிலையில், விஜய் ரசிகர்கள் இப்பவே தியேட்டரை தெறிக்க விட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், விஜய்க்கு இணையாக ஆட நினைத்து ராஷ்மிகா மந்தனா முயற்சிக்க அவருக்கு நடந்த விஷயம் தான் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

English summary

Varisu first single: Rashmika Mandanna anklet fell down after a fast beat dance with Vijay in Ranjithame song. Rashmika Mandanna gives her full effort to give a equal dance with Vijay in this song.