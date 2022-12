Varisu Second Single: விஜய் ஸ்வாக்.. சிம்பு வாய்ஸ்.. ரசிகர்களின் தேசிய கீதமான ’தீ தளபதி’.. வேறலெவல்!

சென்னை: இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் தளபதி விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு படத்தின் செகண்ட் சிங்கிள் பாடலான 'தீ தளபதி' தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

தமன் இசையில், விவேக் வரிகளில் உருவாகி உள்ள இந்த பாடலை நடிகர் சிம்பு வெறித்தனமாக பாடி உள்ளார்.

தளபதி ரசிகர்களின் புதிய தேசிய கீதமாகவே 'தீ தளபதி' பாடல் தற்போது மாறி உள்ளது.

தீ தளபதி.. பெயரை கேட்டாலே சும்மா அதிருதே.. வாரிசு செகண்ட் சிங்கிள் எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

English summary

Varisu Second Single Thee Thalapathy song out now and Simbu gives a super surprise in this lyric video by lending his voice and appearing for Vijay stuns fans.